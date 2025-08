Echeverri, la Roma alza l’offerta: ecco le cifre proposte da Massara

Roma, idea McKennie: è in scadenza

Un altro nodo da sciogliere riguarda il centrocampo. Con Pisilli considerato trequartista, i mediani attualmente in rosa sono solo tre: Cristante, El Aynaoui e Koné. La coperta è troppo corta per affrontare una stagione lunga e impegnativa, che richiede profondità in panchina e alternative. Per questo la Roma è alla ricerca di un rinforzo di spessore in mezzo al campo. Tra i nomi più caldi c’è Amadou Haidara, centrocampista del Lipsia con il contratto in scadenza tra un anno. Il giocatore piace molto a Gasperini per il suo dinamismo e per la capacità di abbinare quantità e qualità. Un’altra pista concreta porta a Weston McKennie, centrocampista della Juventus. Anche lo statunitense è in scadenza nel 2026. I bianconeri non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. E la Roma potrebbe approfittarne.