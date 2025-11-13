"Lewandowski al Milan e Kane al Barcellona": la clamorosa suggestione di mercato arriva dall'Inghilterra

Robert Lewandowski , che compirà 38 anni il prossimo 21 agosto, è in scadenza di contratto con il Barcellona . Se il club blaugrana non dovesse esercitare la clausola unilaterale di rinnovo fino al 2027 il fuoriclasse polacco sarà libero di trovarsi un'altra squadra. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan . Il Guardian racconta che il Barça starebbe già cercando un sostituto di Lewandowski . E non uno qualunque: Harry Kane .

Lewandowski, la clausola per strapparlo al Bayern Monaco nell'estate 2026

L'inglese è legato al Bayern Monaco fino al 2027 ma, finora, non ci sono stati contatti con il club bavarese per un rinnovo. Pagando una clausola da 60 milioni, valida dall'estate del 2026, può partire. Secondo Sport, per completare il valzer degli attaccanti, andando a occupare la casella che Lewandowski lascerebbe vuota, in corsa ci sarebbero anche Julian Alvarez dell'Atletico Madrid e Etta Eyong del Levante.

Lewandowski sul suo futuro: "Devo capire cosa è meglio per me"

Intanto, Lewandowski, dal ritiro della sua nazionale, ha lasciato tutte le porte aperte: "Non ho fretta. Sono in pace con me stesso, questa è la cosa più importante. Se il Barcellona mi contattasse ora non saprei cosa rispondere alla domanda sul futuro. Perché devo anche capire cosa sia meglio per me".