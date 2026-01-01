Corriere dello Sport.it
giovedì 1 gennaio 2026
Lazio, Castellanos saluta: è fatta con il West Ham, tutte le cifre dell'affare

Scambio di documenti con il club inglese: l'attaccante è pronto a sbarcare in Premier League
2 min

La Lazio si muove. In entrata, ma anche in uscita. Castellanos sta salutando la squadra di Sarri per sbarcare in Premier League. Lazio e West Ham, infatti, si stanno scambiando i documenti per il trasferimento dell'attaccante a Londra. Il più è fatto. Insomma, siamo alle battute finali della trattativa. L'accordo è totale. Si aspetta solo l'ufficialità dell'operazione, che è stata sviluppata nei giorni precedenti. Castellanos è praticamente un ex giocatore della Lazio dopo 98 presenze e 22 gol realizzati con la maglia biancoceleste.   

Lazio, tutto sull'affare Castellanos  

L'operazione andrà in porto: cessione a titolo definitivo, nelle casse del club di Lotito entreranno 30 milioni di euro. Il giocatore è atteso in Inghilterra nei prossimi giorni per effettuare le visite mediche. La Lazio, in ogni caso, non incasserà la cifra per intero perché dovrà versare il 15% dell'importo al New York Fc, squadra della Mls da cui era stato acquistato l'attaccante a metà luglio del 2023. 

 

 

 

