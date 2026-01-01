Lazio, Castellanos saluta: è fatta con il West Ham, tutte le cifre dell'affare

La Lazio si muove. In entrata, ma anche in uscita. Castellanos sta salutando la squadra di Sarri per sbarcare in Premier League. Lazio e West Ham, infatti, si stanno scambiando i documenti per il trasferimento dell'attaccante a Londra. Il più è fatto. Insomma, siamo alle battute finali della trattativa. L'accordo è totale. Si aspetta solo l'ufficialità dell'operazione, che è stata sviluppata nei giorni precedenti. Castellanos è praticamente un ex giocatore della Lazio dopo 98 presenze e 22 gol realizzati con la maglia biancoceleste.