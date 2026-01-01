Lazio, Castellanos saluta: è fatta con il West Ham, tutte le cifre dell'affare
La Lazio si muove. In entrata, ma anche in uscita. Castellanos sta salutando la squadra di Sarri per sbarcare in Premier League. Lazio e West Ham, infatti, si stanno scambiando i documenti per il trasferimento dell'attaccante a Londra. Il più è fatto. Insomma, siamo alle battute finali della trattativa. L'accordo è totale. Si aspetta solo l'ufficialità dell'operazione, che è stata sviluppata nei giorni precedenti. Castellanos è praticamente un ex giocatore della Lazio dopo 98 presenze e 22 gol realizzati con la maglia biancoceleste.
Lazio, tutto sull'affare Castellanos
L'operazione andrà in porto: cessione a titolo definitivo, nelle casse del club di Lotito entreranno 30 milioni di euro. Il giocatore è atteso in Inghilterra nei prossimi giorni per effettuare le visite mediche. La Lazio, in ogni caso, non incasserà la cifra per intero perché dovrà versare il 15% dell'importo al New York Fc, squadra della Mls da cui era stato acquistato l'attaccante a metà luglio del 2023.