giovedì 8 gennaio 2026
Guendouzi verso il Fenerbahce: addio Lazio, è già in volo verso Istanbul

Il centrocampista in Turchia svolgerà le visite mediche prima di firmare il proprio contratto con il nuovo club
Fenerbahce Guendouzi

La Lazio oramai è il passato per Mateo Guendouzi. Dopo il messaggio di addio rivolto ai tifosi pubblicato dal club biancoceleste, adesso il francese è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Fenerbahce. Il calciatore è prossimo all'arrivo a Istanbul, come comunicato dallo stesso club turco in una foto postata sui suoi profili social, ritraente Guendouzi in volo. In Turchia svolgerà le visite mediche e firmerà il proprio contratto.

Guendouzi verso Istanbul: il comunicato del Fenerbahce

L'immagine è stata seguita da un comunciato del Fenerbahce: "Il nostro club sta proseguendo le trattative con il club di appartenenza e con il calciatore della Nazionale francese Mattéo Guendouzi in merito al suo trasferimento. Il giocatore è in arrivo a Istanbul al fine per ultimare il trasferimento ed effettuare le visite mediche". Nella serata di ieri, 7 gennaio, Guendouzi ha disputato la sua ultima partita con la Lazio, giocando da titolare in occasione del pareggio per 2-2 contro la Fiorentina. Intanto, a Roma ha svolto le visite mediche il primo rinforzo dei biancocelesti: Ratkov.
 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

