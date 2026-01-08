Guendouzi verso il Fenerbahce: addio Lazio, è già in volo verso Istanbul

La Lazio oramai è il passato per Mateo Guendouzi . Dopo il messaggio di addio rivolto ai tifosi pubblicato dal club biancoceleste, adesso il francese è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Fenerbahce . Il calciatore è prossimo all'arrivo a Istanbul , come comunicato dallo stesso club turco in una foto postata sui suoi profili social, ritraente Guendouzi in volo. In Turchia svolgerà le visite mediche e firmerà il proprio contratto.

Guendouzi verso Istanbul: il comunicato del Fenerbahce

L'immagine è stata seguita da un comunciato del Fenerbahce: "Il nostro club sta proseguendo le trattative con il club di appartenenza e con il calciatore della Nazionale francese Mattéo Guendouzi in merito al suo trasferimento. Il giocatore è in arrivo a Istanbul al fine per ultimare il trasferimento ed effettuare le visite mediche". Nella serata di ieri, 7 gennaio, Guendouzi ha disputato la sua ultima partita con la Lazio, giocando da titolare in occasione del pareggio per 2-2 contro la Fiorentina. Intanto, a Roma ha svolto le visite mediche il primo rinforzo dei biancocelesti: Ratkov.

