Cagliari già pazza di Albarracin: dicono che il piccolo genio somigli a Dybala...

Albarracin, amici e famiglia

Ha pesato e non poco sul sì l’amicizia con Juan Rodriguez, difensore centrale a disposizione di Pisacane e coetaneo di Albarracin. I due si conoscono da anni, avendo giocato insieme nell’Uruguay Under 20. Si sono sentiti più volte telefonicamente, entrando nei dettagli della vita in Italia: Rodriguez ha sponsorizzato l’Isola, il cibo, il clima e il calore dei tifosi dell'Unipol Domus. Albarracin, quindi, avrà una sorta di tutor in questa nuova avventura, la prima in Europa. Anche se qualcosa probabilmente l’ha saputo anche dal fratello Nicolas, 32 anni, ex Spezia, che al momento sta giocando in Cina. La sua esperienza è stata breve nel nostro calcio, tanto che la sua carriera si è sviluppata principalmente in Sudamerica. Va detto, comunque, che sono due giocatori completamente diversi: Agustin, infatti, è fisicamente più piccolo (1,78 centimetri), più esplosivo nello stretto, ma anche più duttile. Perché può ricoprire ogni ruolo in attacco: si può considerare un esterno offensivo mancino, capace di giocare da seconda punta o trequartista. Dove arriverà Albarracin jr non si sa adesso. Ma è qualcosa di più di una scommessa. per il Cagliari, convintissimo di aver messo in rosa un diamante da sgrezzare senza fretta.