Lookman lascia l'Atalanta e l'Italia: eccolo in partenza per Madrid

Ademola Lookman sta per volare in Spagna, più precisamente a Madrid per firmare con l' Atletico del Cholo Simeone ( LEGGI QUI I DETTAGLI DELL'ULTIMA OFFERTA CHE HA CONVINTO IL NIGERIANO ).

Atalanta, Lookman in partenza per la Spagna: lo aspetta l'Atletico Madrid

'Placcato' da alcuni colleghi in aeroporto, non è stato di molte parole e ha semplicemente mandato un saluto di Bergamo dopo gli ultimi anni vissuti da protagonista: "Ciao!". Dal 2022 ha collezionato 135 presenze e 55 gol con la maglia dell'Atalanta, segnando la tripletta più importante della sua carriera nella finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen.