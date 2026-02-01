Corriere dello Sport.it
domenica 1 febbraio 2026
Lookman lascia l'Atalanta e l'Italia: eccolo in partenza per Madrid

Lookman lascia l'Atalanta e l'Italia: eccolo in partenza per Madrid

L'attaccante nigeriano sta volando verso la Spagna: diventerà presto un nuovo calciatore dell'Atletico
1 min
TagsLookmanatletico madridatalanta

Ademola Lookman sta per volare in Spagna, più precisamente a Madrid per firmare con l'Atletico del Cholo Simeone (LEGGI QUI I DETTAGLI DELL'ULTIMA OFFERTA CHE HA CONVINTO IL NIGERIANO).

Atalanta, Lookman in partenza per la Spagna: lo aspetta l'Atletico Madrid

'Placcato' da alcuni colleghi in aeroporto, non è stato di molte parole e ha semplicemente mandato un saluto di Bergamo dopo gli ultimi anni vissuti da protagonista: "Ciao!". Dal 2022 ha collezionato 135 presenze e 55 gol con la maglia dell'Atalanta, segnando la tripletta più importante della sua carriera nella finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

