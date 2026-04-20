Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Rivoluzione Real Madrid, tutte le possibili mosse di mercato dopo il fallimento stagionale: in partenza nomi pazzeschi!

Eliminati nei quarti di Champions League per mano del Bayern Monaco, i 'blancos' ragionano sul futuro e si profilano le cessioni di alcuni big: i dettagli
3 min
TagsReal MadridCalciomercatoCamavinga

MADRID (SPAGNA) - Una stagione senza trofei non può che essere considerata fallimentare per un club come il Real Madrid che, dopo l'eliminazione nei quarti della Champions League per mano del Bayern Monaco e con il Barcellona che si avvia a trionfare nella Liga, inizia a ragionare su una possibile rivoluzione.

 

 

Real Madrid verso la rivoluzione

In bilico prima di tutto è la posizione del tecnico Alvaro Arbeloa, chiamato a sostituire in corsa l'esonerato Xabi Alonso e criticato in Spagna per alcune scelte fatte nel match di ritorno contro il Bayern a Monaco di Baviera dove non c'erano spagnoli tra i titolari, sono partiti in panchina i tre acquisti più cari dell'estate scorsa (Huijsen, Carreras e Mastantuono, costati in tutto 170 milioni) e a un gioiellino cresciuto nella 'Fabrica' come Thiago Pitarch è stato preferito Camavinga, la cui espulsione nel finale ha agevolato la rimonta dei tedeschi.

 

 

In partenza nomi pazzeschi

E proprio il 23enne centrocampista francese, come spiegato nell'edizione online di 'As', potrebbe essere ceduto in estate per fare cassa e aumentare così di conseguenza il budget riservato alle entrate. Da valutare poi la situazioni di tre calciatori in scadenza di contratto: il capitano Carvajal (che vuole continuare a vestire la maglia del Real Madrid), l'affidabile Rudiger e Alaba che è ormai fuori dal progetto. Un rebus anche il futuro di Ceballos (scadenza nel 2027), mentre ha mercato il difensore Fran Garcia. Nella lista dei possibili acquisti, stando sempre a quanto riportato da 'As', figurano invece Kees Smit (centrocampista olandese dell'Az) e Nico Schlotterbeck (26enne difensore tedesco del Borussia Dortmund), mentre dal Como potrebbe essere riportato alla base il 21enne terzino spagnolo Jacobo Ramon.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Da non perdere

Sneijder attacca il Real MadridIl Real pensa a Klopp

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS