Rivoluzione Real Madrid, tutte le possibili mosse di mercato dopo il fallimento stagionale: in partenza nomi pazzeschi!

Real Madrid verso la rivoluzione

In bilico prima di tutto è la posizione del tecnico Alvaro Arbeloa, chiamato a sostituire in corsa l'esonerato Xabi Alonso e criticato in Spagna per alcune scelte fatte nel match di ritorno contro il Bayern a Monaco di Baviera dove non c'erano spagnoli tra i titolari, sono partiti in panchina i tre acquisti più cari dell'estate scorsa (Huijsen, Carreras e Mastantuono, costati in tutto 170 milioni) e a un gioiellino cresciuto nella 'Fabrica' come Thiago Pitarch è stato preferito Camavinga, la cui espulsione nel finale ha agevolato la rimonta dei tedeschi.

In partenza nomi pazzeschi

E proprio il 23enne centrocampista francese, come spiegato nell'edizione online di 'As', potrebbe essere ceduto in estate per fare cassa e aumentare così di conseguenza il budget riservato alle entrate. Da valutare poi la situazioni di tre calciatori in scadenza di contratto: il capitano Carvajal (che vuole continuare a vestire la maglia del Real Madrid), l'affidabile Rudiger e Alaba che è ormai fuori dal progetto. Un rebus anche il futuro di Ceballos (scadenza nel 2027), mentre ha mercato il difensore Fran Garcia. Nella lista dei possibili acquisti, stando sempre a quanto riportato da 'As', figurano invece Kees Smit (centrocampista olandese dell'Az) e Nico Schlotterbeck (26enne difensore tedesco del Borussia Dortmund), mentre dal Como potrebbe essere riportato alla base il 21enne terzino spagnolo Jacobo Ramon.