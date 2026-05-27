Venezia, ufficiale l'acquisto di Basic: l'annuncio del club

Ora è ufficiale: Toma Basic è un nuovo calciatore del Venezia . Il centrocampista croato è il primo colpo dopo la promozione in Serie A dei lagunari , reduci dalla vittoria del campionato di B. L'ex Lazio ha sostenuto le visite mediche a inizio settimana e ha sottoscritto un accordo triennale con il club arancioneroverde, con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.

Venezia, ufficiale l'acquisto di Basic: è il primo colpo per la Serie A

Il Venezia ha annunciato così l'ingaggio di Toma Basic sui propri canali ufficiali: "Il Venezia FC comunica il tesseramento del centrocampista croato Toma Bašić, che ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2028/29 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Zagabria nel 1996, cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’NK Zagabria prima di essere acquistato dall’Hajduk Spalato. Nell'estate del 2014 - si legge - viene ceduto in prestito al Rudeš, formazione militante nella seconda divisione croata, con cui debutta tra i professionisti collezionando 25 presenze e 2 reti nella sua prima stagione. Rientrato all’Hajduk Spalato nell’annata successiva, rimane con il club fino al 2018, totalizzando complessivamente 75 presenze, 11 gol e 14 assist. Nell’estate del 2018 si trasferisce al Bordeaux, dove resta fino al 2021. Con la maglia del club francese scende in campo in 82 gare, realizzando 9 reti e 5 assist. Acquistato a titolo definitivo dalla Lazio nel 2021 in biancoceleste disputa due stagioni raccogliendo complessivamente 70 presenze, 2 gol e 2 assist tra Serie A, Coppa Italia, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Nel gennaio 2024 passa in prestito alla Salernitana, con cui conclude la stagione in Serie A scendendo in campo in 15 occasioni. Rientrato alla Lazio nella stagione appena conclusa, colleziona 25 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando 2 gol e fornendo 3 assist. A livello internazionale, è stato protagonista con la nazionale croata Under 21, prima di esordire con la nazionale maggiore nel novembre 2020 in occasione della sfida contro la Turchia. Benvenuto all’Unione, Toma".

Basic: "A Venezia c'è un progetto serio e ambizioso"

Così Toma Basic a margine della firma con il Venezia: "Fin dal primo momento ho percepito che qui a Venezia c’è un progetto serio e ambizioso, e ho capito subito che potesse rappresentare una grande opportunità per la mia carriera. Sono davvero felice della scelta fatta, affronto questa nuova avventura con grande entusiasmo e non vedo l’ora di iniziare. Avevo già avuto modo di giocare qui da avversario, ma soltanto ieri ho potuto visitare davvero la città, ed è stata un’esperienza straordinaria: Venezia è semplicemente spettacolare. Ho inoltre percepito quanto questa squadra sia amata dalla propria gente. Sapere che lo stadio è sempre pieno rappresenta uno stimolo e una forza in più per tutti noi".