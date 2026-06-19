Incredibile Ronaldinho: torna a giocare in Italia con il Ravenna ma solo per una partita!
Te lo do io il Brasile. Mentre tra Messico, Canada e Stati Uniti si gioca il Mondiale 2026, in Italia si riaprono le porte per Ronaldinho Gaucho, che a 46 anni è pronto a tornare a scendere in campo con il Ravenna, per regalarsi una nuova esperienza da 'over' in Serie C. È la clamorosa idea partorita dal presidente dei romagnoli Ignazio Cipriani. Il numero uno del Ravenna è amico di Ronaldinho e già lo scorso dicembre c’era stato un primo approccio, con l’ex fenomeno brasiliano fotografato con la sciarpa giallorossa. Ora però la collaborazione diventa totale. Ronaldinho investirà nel club dell’amico e si è detto pronto a fare una presenza come tesserato. Una presenza: non sarà quindi un elemento sul quale puntare nella nuova stagione, anche perché le condizioni a 46 anni non sono certo ottimali. La notizia che arriva dagli States è però clamorosa.
L'entusiasmo di Ronaldinho: "Tornerò a danzare sul pallone"
A confermare la notizia è stato lo stesso Dinho: "Nuovi colori, stesso sorriso, non vedo l'ora di poter danzare nuovamente sul pallone per scrivere una nuova storia con la famiglia Cipriani. Il calcio per me è da sempre gioia e nono vedo l'ora di portare lo stesso spirito a Ravenna". Il brasiliano potrà essere presente anche in ritiro, ma il suo reale impegno sarà limitato.
Le parole di Cipriani sull'affare Ronaldinho
«Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa - ha commentato Cipriani -, portare Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo».
Quando verrà annunciato il 'colpo'
Un evento studiato nei minimi particolari, che verrà associato ad un evento benefico, dedicato alla Street Soccer Usa, ente legato anche alla Lega di Serie A, che promuove attraverso il calcio la crescita sportiva, sociale e culturale dei ragazzi che crescono in contesti economici complicati: il prossimo 23 giugno sarà festa a Ravenna per l'annuncio ufficiale del 'colpo' Ronaldinho.