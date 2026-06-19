Incredibile Ronaldinho: torna a giocare in Italia con il Ravenna ma solo per una partita!

Te lo do io il Brasile. Mentre tra Messico, Canada e Stati Uniti si gioca il Mondiale 2026, in Italia si riaprono le porte per Ronaldinho Gaucho, che a 46 anni è pronto a tornare a scendere in campo con il Ravenna, per regalarsi una nuova esperienza da 'over' in Serie C. È la clamorosa idea partorita dal presidente dei romagnoli Ignazio Cipriani. Il numero uno del Ravenna è amico di Ronaldinho e già lo scorso dicembre c’era stato un primo approccio, con l’ex fenomeno brasiliano fotografato con la sciarpa giallorossa. Ora però la collaborazione diventa totale. Ronaldinho investirà nel club dell’amico e si è detto pronto a fare una presenza come tesserato. Una presenza: non sarà quindi un elemento sul quale puntare nella nuova stagione, anche perché le condizioni a 46 anni non sono certo ottimali. La notizia che arriva dagli States è però clamorosa.