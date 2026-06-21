Nunziante all'Arezzo, è ufficiale: i dettagli dell'accordo con l'Udinese

Nunziante all'Arezzo, il comunicato ufficiale

Il comunicato ufficiale: "La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Udinese, il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Nunziante, che ha firmato un contratto con il Club amaranto fino al 30 giugno 2027. Portiere classe 2007, Nunziante incarna il profilo del portiere moderno: struttura fisica importante, ottima esplosività e notevole abilità nel gioco con i piedi. Nato a Foggia il 14 marzo 2007, è cresciuto nel settore giovanile del Benevento, con cui ha esordito in Coppa Italia di Serie C a soli 16 anni".

"Punto fermo delle Nazionali giovanili, Nunziante è attualmente nel giro dell’Italia Under 19 e vanta presenze anche con Under 17, Under 16 e Under 15. Dopo aver partecipato allo stage di inizio giugno a Tirrenia, è stato convocato per il raduno della Nazionale U19 a Coverciano, in programma dal 22 al 25 giugno. La S.S. Arezzo rivolge ad Alessandro un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro per la sua nuova esperienza in amaranto".