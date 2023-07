Atalanta, ufficiale l'arrivo di Bakker dal Bayer Leverkusen

Bakker all'Atalanta, è ufficiale

L'Atalanta, con un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha ufficializzato l'arrivo di Mitchel Bakker a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen. "Un altro olandese in nerazzurro: benvenuto Bakker", l'annuncio del club bergamasco. L'esterno sinistro olandese classe 2000 è stato acquistato per dieci milioni, di cui uno di bonus. Bakker ha già affrontato in precedenza l'Atalanta negli ottavi di finale di Europa League del 10 e 17 marzo della scorsa stagione. L'ex Leverkusen, cresciuto nell'Ajax, ha militato anche nel Psg dal 2019 al 2021 vincendo un campionato, due coppe di Francia, una coppa di Lega e una Supercoppa. All'Atalanta Bakker troverà ben tre connazionali: De Roon, Hateboer e Koopmeiners.