Atalanta, accordo con lo United per Hojlund: le cifre sono incredibili

BERGAMO - Affare (quasi) fatto in un sabato molto intenso per il calciomercato in Italia e in Europa. L'Atalanta ha raggiunto un accordo verbale con il Manchester United per la cessione del cartellino di Hojlund, attaccante danese che il club bergamasco ha portato in Italia l'anno scorso spendendo 17 milioni più bonus. Alle porte, dunque, c'è una plusvalenza mostruosa.