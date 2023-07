Diretta calciomercato: Mané saluta il Bayern e va all'Al Nassr. Le trattative LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (29 luglio).

13:48

Il Napoli è avvisato: lo Stoccarda fissa il prezzo per Mavropanos

La trattativa sta entrando nel vivo. Il Lens blocca Danso: "Non ci saranno cessioni in difesa". La lista si restringe. LEGGI TUTTO

13:41

Inter, il mercato si infiamma: da Sommer a Morata, tutte le ipotesi in campo

Il portiere col Bayern a Tokyo, dove sta Inzaghi: Alvaro a Seul aspetta come Balogun che è a Los Angeles. LEGGI TUTTO

13:27

Mané vicinissimo al trasferimento in Arabia Saudita

Sadio Mané-Al Nassr: le parti sono sempre più vicine e l'attaccante senegalese è a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita. Una trattativa che non è certo un mistero da tempo, ma che ha recentemente vissuto una svolta, probabilmente decisiva. Mané infatti, non è stato convocato dal club bavarese in vista dell'amichevole con il Kawasaki Frontale. La motivazione, nei profili social del Bayern è "trattativa in corso con un altro club". Siamo quindi alla stretta finale per il passaggio di Mané all'Al Nassr.

13:22

Amrabat al Manchester United: la mossa di Ten Hag per convincere Commisso

L’allenatore dei Red Devils persuade il club: arriverà l’offerta che farà dire sì alla Fiorentina. L'ex Verona potrebbe non essere l'unico big a lasciare Firenze: tutti i nomi. LEGGI TUTTO

13:21

L'Arabia Saudita non si ferma: dopo Mbappé punta l'ex Roma Marquinhos

Diversi club sauditi avrebbero effettuato un primo sondaggio sull'ex giallorosso che ha un contratto con il Psg fino al 2028. LEGGI TUTTO

13:19

Lazio, proposto Fred: Sarri non è convinto. Rebus in attacco

Il regista del Manchester United non convince Sarri. Nuova ala: risale Politano, opzione Karlsson. LEGGI TUTTO

13:10

Juve, adesso Chiesa aspetta Lukaku

Dribbling, scatti, tiri, assist: mentre le altre punte faticano l’azzurro è tornato ai suoi livelli e ora aspetta l’arrivo di Big Rom. LEGGI TUTTO

13:04

Sarri e quella frase sul mercato della Lazio detta ai tifosi ad Auronzo

Ieri mattina ultimo allenamento nel ritiro, dai laziali la richiesta di insistere sul mercato ma i sogni di Mau non cambiano: Zielinski, Berardi Ricci e Pellegrini. LEGGI TUTTO

12:58

Napoli a caccia di Lo Celso: è lui il grande obiettivo

L’argentino è la prima scelta dello staff del mercato per qualità e duttilità. Anche Barcellona, Aston Villa e Betis su di lui. Gli Spurs preferiscono la cessione definitiva. LEGGI TUTTO

12:45

Juve, adesso Chiesa non può essere venduto

Il commento sull'amichevole Juve-Milan e sulla situazione del talento bianconero. LEGGI TUTTO

12:30

Lazio, ora è Sow l'indeciso: c'è anche il Siviglia

Lo svizzero ha preso tempo dopo i dubbi sollevati da Sarri e chiariti con Lotito, il centrocampista darà una risposta ai biancocelesti e il club spinge per averla al più presto. LEGGI TUTTO

Roma