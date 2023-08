Atalanta, ufficiale Hojlund allo United: tutte le cifre dell'operazione

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Adesso è arrivata l'ufficialità: Rasmus Hojlund è un nuovo giocatore del Manchester United . Ad annunciarlo il club inglese, con una serie di post sui social dove ha accolto il danese. Plusvalenza mostruosa per l' Atalanta , che un anno fa acquistava il giocatore per 17 milioni e ora l'ha venduto ai Red Devils per 75 milioni più 10 di bonus .

Hojlund allo United: le cifre e le prime parole

Il danese, classe 2003, si è messo in mostra nella sua stagione a Bergamo, con 10 reti e 4 assist in 34 presenze. "Non è un segreto che sono stato un tifoso di questo grande club sin da quando ero un ragazzino - le prime parole di Hojlund condivise dal club inglese -, e sognavo di giocare all'Old Trafford come giocatore del Manchester United. Sono incredibilmente entusiasta di questa opportunità di trasformare quel sogno in realtà. Sono determinato a ripagare la fiducia che il club ha dimostrato in me". L'ormai ex Atalanta ha firmato un contratto fino a giugno 2028, con l'opzione per un altro anno.