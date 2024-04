Atalanta, Percassi "Koopmeiners? Non abbiamo ricevuto nessun interesse"

Atalanta, le parole di Percassi su Koopmeiners

Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset: "In Europa ci hanno chiesto Koopmeiners? Non è durante la stagione che l'Atalanta ha la necessità di sedersi per parlare di un nostro giocatore. Koopmeiners sta facendo bene, così come altri suoi compagni, e quindi è normale attrarre l'interesse di altre squadre. Ma siamo tranquilli, non abbiamo ricevuto nessun tipo di interesse anche perchè non è il momento di parlare dei nostri tesserati. Alla fine della stagione ci siederemo e parleremo e affronteremo il mercato con l'unico obiettivo di rinforzarci come abbiamo fatto in tutti questi anni".

"De Ketelaere? Ha avuto un grande impatto, vedremo se riscattarlo"

Percassi ha parlato anche della situazione De Ketelaere: "La cosa di cui siamo molto contenti è che da domani Charles tronerà a disposizione del mister. Il ragazzo fin da subito ha avuto un grande impatto sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista umano. Siamo molto contenti di lui ma non è questo il momento per essere concentrati sul mercato. Più avanti faremo le nostre scelte ma sicuramente siamo contenti di Charles sotto ogni punto di vista"