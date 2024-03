Tutti su Koopmeiners: anche il Napoli torna in corsa

Koopmeiners, il Napoli rimane alla finestra

E’ così che Teun Koopmeiners è diventata una dolcissima ossessione, ciclicamente ricomparsa sul sentiero dei desideri: estate 2024, quella del post scudetto, Aurelio De Laurentiis è andato a ripescare tra i vicoli della memoria il vissuto suo e quello del proprio club, ha intanto verificato che nulla era cambiato in peggio - semmai in meglio - e ci ha riprovato, tentando di ammorbidire i Percassi con una offerta folle, quaranta milioni uno sull’altro, affinché l’olandesino volasse verso Napoli. «Non è in vendita, però dovessimo ripensarci sarai informato per primo». Poi ti dicono che volere è potere, una classica bugia che vale per sempre, soprattutto al mercato, perché l’Atalanta di Gasperini è diventata adulta (anche) con Koopmeiners, uno che sa fare tutto (il mediano, la mezzala, il centrale, se serve pure il difensore); uno che sa calciare con “pienezza”, facendo sentire l’eco del tocco, uno che orienta i calci d’angolo e le punizioni e che, come raccontano le statistiche, mica aride in questo caso, segna anche parecchio: siamo a dodici gol, per uno che di mestiere dovrebbe fare altro, e che invece ha il fisico per stordire chiunque. Koopmeiners è una magica tentazione, ha costi che stanno diventando proibitivi, una concorrenza (Giuntoli, chiaramente) con la quale entrare in conflitto, e però rimane un pensiero stupendo da coccolarsi sottovoce, poi si vedrà cosa fare e come farlo. Il Koop sei tu, chi può darti di più?