Krstovic sbarca a Linate: ora visite e firma con l’Atalanta

Krstovic è atterrato a Linate: oggi visite mediche e firma con l'Atalanta

Oggi visite mediche e firma con l'Atalanta per Nikola Krstovic, che si appresta a rinforzare il parco attaccanti di Ivan Juric. È lui il sostituto di Mateo Retegui, ceduto in questa sessione di mercato all'Al-Qadsiah. Classe 2000, ha alle sue spalle già due campionati di Serie A ed è stato uno degli uomini simbolo del Lecce nella passata stagione, come confermano le 11 reti e i 5 assist messi a referto in giallorosso. Vanta anche 14 partite in competizioni europee per club, di cui tre nei preliminari di Champions League e altrettante (con un gol nei preliminari di Europa League. 5 reti, invece, in Conference League, in otto gare disputate. Due volte capocannoniere in carriera, nel campionato montenegrino e poi in quello slovacco, nonché punto di riferimento della sua nazionale, con la quale ha realizzato sei gol e due assist nelle 27 apparizioni finora collezionate.