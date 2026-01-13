Raspadori ha scelto: niente Roma, andrà all'Atalanta
Svolta nel caso Raspadori. Prima il pressing a vuoto della Roma, poi l'inserimento della Lazio, infine la scelta di andare a Napoli. Ma nelle ultime ore si è aperta un'altra strada: è quella che conduce all'Atalanta di Palladino. L'attaccante, come è noto, ha aspettato il Napoli, ma il club azzurro non può chiudere subito l'operazione, così l’Atletico Madrid lo ha costretto a scegliere tra Roma e Atalanta. E lui ha deciso di abbracciare il progetto della Dea per tornare a giocare nel massimo campionato italiano in questa seconda parte della stagione.
Raspadori vola a Bergamo
Raspadori, quindi, è atteso a Bergamo: l'operazione è conclusa e non si aspettano più altri colpi di scena in questa lunga e contorta telenovela. La Roma aveva già abbandonato la pista dopo i tentennamenti del ragazzo cresciuto nel vivaio del Sassuolo: Massara, infatti, sta lavorando su altri profili per regalare a Gasperini dei rinforzi durante il calciomercato invernale. In queste ore è caldissima la pista Malen, attaccante dell'Aston Villa che in passato ha indossato la maglia del Borussia Dortmund.