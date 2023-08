Rivoluzione Bologna: subito Freuler in mediana, Cardoso se parte Dominguez

BOLOGNA - Giovanni Sartori è uno che non dimentica soprattutto chi gli ha regalato infinite soddisfazioni, ecco il motivo per il quale quando ha saputo che il Nottingham Forest era entrato nell’ordine di idee di lasciar partire Remo Freuler ha chiamato il procuratore del centrocampista svizzero , assicurandogli che lo avrebbe portato volentieri a Bologna in prestito con diritto di riscatto. Primo perché a Bergamo lo aveva voluto proprio lui e nell’Atalanta Freuler è stato un protagonista della grande scalata di quella che è diventata l’armata di Gian Piero Gasperini, secondo perché il centrocampista svizzero è un professionista estremamente serio, e ciò sia per Sartori che per Thiago Motta vale quanto una importante dote tecnica, se non addirittura di più. Se l’affare può essere considerato chiuso? Sì, ammesso che il Nottinham non voglia rigirare la frittata inserendo nell’operazione Nico Dominguez , perché il Bologna non ci sente assolutamente da queste orecchie. In pratica il discorso è questo: un conto è il desiderio di acquistare Freuler che per il Nottingham rappresenta un calciatore del quale vuole disfarsi dopo un campionato carico di ombre e un altro è la cessione dell’argentino, che di contro è un calciatore che soprattutto Thiago Motta vorrebbe trattenere. Come potete capire la differenza è notevole e solo se i dirigenti del Nottingham accetteranno di fare due trattative separate (come è successo con l’Inter per Arnautovic e Fabbian) ecco che Sartori e Di Vaio faranno di tutto e di più per chiudere queste operazioni.

Dominguez tra Nottingham e Galatasaray

Non dimenticando un altro punto fondamentale: ora come ora Dominguez non piace solo a questo club inglese che fa la Premier League, ma su di lui in queste ultime ore sta andando forte il Galatasaray (dopo che l’argentino era finito nel mirino del Fenerbahce). Inutile nascondere come questa concorrenza finisca per far piacere al Bologna, che a questo punto si è messo l’animo in pace per quanto riguarda il centrocampista-capitano rossoblù, sia alla luce delle ultime sue due prestazioni del tutto prive di anima e del fatto che Dominguez ormai non sta nascondendo più che gli farebbe piacere andare a giocare da un’altra parte. E’ evidente che da una parte il Bologna vorrà cederlo al migliore offerente, ma come è facile immaginare dipenderà anche dalla scelta che farà Dominguez, che in Turchia potrebbe giocare le coppe europee, è vero, ma è altrettanto vero che a Nottingham avrebbe quotidianamente addosso la gioia di poter vivere nel campionato più importante del mondo. Sì, Freuler arriverebbe in tutti i casi, anche nell’eventualità (ora come ora di sicuro poco gettonata) di una permanenza a Casteldebole di Dominguez.

Se l'argentino va, Freuler e... Cardoso

Con Dominguez che non si muove Thiago Motta accoglierebbe a braccia aperte solo Freuler, in caso contrario Sartori e Di Vaio gli metterebbero a disposizione (oltre a Freuler, si intende) un centrale di centrocampo, anche perché non è che per questo centrocampista svizzero rappresenti il ruolo più congeniale, nonostante che nell’Atalanta abbia evidenziato come sappia anche dettare i tempi di goco. In cima alla lista dei desideri di Sartori e Di Vaio continua a esserci Johnny Cardoso, americano con cittadinanza brasiliana dell’Internacional di Porto Alegre, classe ‘2001, che è un centrale molto strutturato e che sa regalare buone geometrie. Il suo costo si aggirerebbe sui 5 milioni di euro e il Bologna lo rileverebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto, credendo fortemente in questo ragazzo che ha già conquistato uno spazio anche nella nazionale statunitense.