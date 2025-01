Bologna, c’è Tchaouna in cima alla lista

Via Posch

Intanto si libererà un posto in lista. Stefan Posch concluderà l'attuale stagione in prestito all'Hoffenheim, che poi, a fine campionato, potrà esercitare l'opzione per riscattare il cartellino del giocatore, che ha forzato la mano al Bologna per cambiare aria durante questa sessione di mercato. In Germania c'è chi è sicuro che già in giornata il 27enne arriverà per sottoporsi alle visite mediche con il suo vecchio club. Sarà l'ultimo atto per completare il ritorno del difensore, che sa fare sia il centrale che il laterale, in Bundesliga. La trattativa con il club tedesco, nel quale il nazionale austriaco giocava prima di trasferirsi al Bologna nel 2022, è stata accelerata proprio ieri, dopo che martedì Vincenzo Italiano aveva dovuto escludere il suo giocatore dalla lista dei convocati per Lisbona, anche se nella seduta di rifinitura della sfida di Champions League contro lo Sporting lo aveva provato nella formazione dei possibili titolari. «Non è sereno», ha spiegato l'allenatore dei rossoblù che al pari della società ha deciso di accontentare Posch, pur non condividendo il suo comportamento. Il difensore austriaco si è impuntato, nonostante il contratto in scadenza a fine giugno 2026, per spostarsi in una squadra in cui potesse trovare più spazio. Al Bologna si è infatti visto superare nelle gerarchie da Holm e anche da qui la decisione.