Bologna, Casale in prestito con diritto di riscatto

Mica solo quelle “eccellenti” di cessioni: nei piani di Casteldebole ci sono anche e soprattutto le altre. Quelle riguardanti, nello specifico, quella schiera di giocatori che difficilmente farà parte del nuovo corso, e che per l’esigenza di una rosa più corta dovrà accasarsi altrove. Un dogma che in difesa, tradotto in soldoni, vorrà dire una cosa soltanto per l’anno prossimo: la partenza pressoché certa di Nicolò Casale. Con Sartori e Di Vaio già al lavoro, per trovargli una nuova sistemazione.