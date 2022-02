"Il Real Madrid riprenderà Odriozola dalla Fiorentina in estate"

Secondo As, Alvaro Odriozola tornerà al Real Madrid la prossima estate. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile trattativa tra la Fiorentina e gli spagnoli per portare definitivamente il difensore a Firenze, ma ora i dirigenti madrileni parrebbero propensi a tenerlo in rosa la prossima stagione. Il suo rendimento di quest'anno, infatti, non sarebbe passato inosservato dalle parti di Valdebebas. Odriozola è in prestito secco alla Fiorentina e il suo contratto con il Real Madrid scade nel 2024.