Mandragora primo colpo: il piano condiviso tra la Fiorentina e Italiano

Fiorentina-Mandragora, blitz e accordo

La Fiorentina si è inserita rapida e decisa, prima assistendo interessata alla trattativa tra la Juventus (proprietaria del cartellino) e il Torino, poi pronta ad anticipare altri potenziali concorrenti se i granata non fossero riusciti a riscattare il centrocampista che nell'ultima stagione ha disputato 23 partite tra campionato e Coppa Italia nella formazione di Juric. L'accordo all'ombra della Mole non c'è stato e puntuale è scattato il blitz appena sono scaduti i termini a disposizione del Torino: l'aggancio alla Juventus, con cui ci sono in ballo intrecci economici di rilievo per i trasferimenti di Chiesa e Vlahovic, hanno dato immediatamente l'esito che sperava e voleva la Fiorentina. Il passo successivo verso un'intesa totale è stato una conseguenza pressoché naturale: Mandragora è il rinforzo che chiedeva Italiano, regista quando serve il regista, mezzala quando serve la mezzala, sempre tenendo conto che in questo ruolo l'allenatore siciliano non potrà contare su Castrovilli fino a inverno inoltrato. Affare fatto al costo di dieci milioni, quanti la Fiorentina bonus compresi ne garantirà alla Juventus per prendersi Mandragora: l'ufficialità a inizio luglio, a mercato aperto, nel rispetto delle norme che regolano l'attività di un club quotato in borsa qual è quello bianconero.