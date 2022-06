Fiorentina-Bajrami, trattativa all'ultimo rilancio

FIRENZE - La Fiorentina ha individuato in Bajrami il rinforzo per il proprio centrocampo: dal giocatore e dall'entourage è arrivata disponibilità a trattare coi viola, ma non si è ancora accesa la trattativa con l'Empoli, che lo valuta almeno 10 milioni. Il punto è che in questa fase di mercato, con la Fiorentina intenzionata a tirarne fuori almeno 9 per Mandragora, il club viola cerca di abbassare le richieste dell'Empoli: tuttavia, a complicare i piani, c'è il contatto di un club estero importante (di cui non è filtrato il nome) pronto a sborsare la cifra richiesta dell'Empoli per assicurarsi il giocatore. A tutto si aggiunge che Zanetti, neotecnico degli azzurri, vorrebbe trattenere Bajrami. Tuttavia la Fiorentina può giocarsi la carta Zurkowski, che, al di là della corte di altre società, su tutte il Bologna, ha già fatto sapere che la propria priorità resta l'Empoli.