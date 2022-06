Jovic alla Fiorentina, è fatta: tutte le cifre dell'affare

Ormai sembra soltanto una questione di ore e Luka Jovic sarà viola. Fra Fiorentina e Real Madrid c’è l’accordo per il prestito secco, come era accaduto la scorsa estate per Odriozola, e con questa formula le due società sono andate avanti nella trattativa passo dopo passo. Il traguardo è vicino. Il vero accordo andava trovato sull’ingaggio, ma anche in questo caso gli ostacoli sono stati superati. Lo stipendio del calciatore è di 6 milioni e tale è rimasto, senza rinunce da parte del serbo con gli sforzi fatti dai due club al 50%. Alla fine la Fiorentina pagherà 3 milioni che non sono pochi per il target della società di Rocco Commisso e i blancos ne verseranno altrettanti. È comunque un risparmio per il Real perché ne avrebbe dovuti pagare il doppio per tenere in panchina un attaccante che invece a Firenze può rilanciarsi e tornare sui livelli di quando era all’Eintracht Francoforte.

Jovic atteso in ritiro La tavola è stata ben apparecchiata dall’agente Fali Ramadani nei giorni scorsi e Jovic, 24 anni, a breve potrebbe arrivare a Firenze per visite e firma a cui seguirà l’ufficialità. Nel ritiro di Moena, in Trentino, i tifosi viola potrebbero già iniziare a vedere le qualità del serbo che ha gradito fin da subito la destinazione Firenze e che sarebbe pronto a tuffarsi con entusiasmo nella sfida di misurarsi con la Serie A. Vincenzo Italiano avrà il tempo di conoscerlo e di fare le proprie valutazioni, senza mai dimenticare che in rosa c’è anche Cabral, arrivato a titolo definitivo nello scorso mercato di gennaio. L’importante è moltiplicare i gol, aspetto su cui lo scorso anno è stata messo l’accento dallo stesso allenatore.

Mandragora, atteso l'annuncio Domani intanto, primo giorno ufficiale di mercato, potrebbe già esserci l’annuncio per Rolando Mandragora centrocampista, classe ‘97, che è il primo rinforzo del reparto. Una volta deciso di non riscattare Torreira, i dirigenti si sono tuffati sul giocatore italiano che la passata stagione ha giocato nel Torino, ma che è di proprietà della Juventus con cui l’accordo è già totale. Quindi sembra che serva soltanto l’annuncio che è atteso a breve, dopo che lo stesso calciatore ha strizzato l’occhio alla casacca viola. In giornata invece sarà ufficializzato il rinnovo di Saponara.