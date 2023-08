Beltran in arrivo alla Fiorentina: già pronti altri due colpi

FIRENZE - Il ritorno ieri da Porto Alegre a Buenos Aires è stato triste e malinconico per la sconfitta ai calci di rigore contro l’Internacional, dopo il 2-1 dei tempi regolamentari che replicava il risultato dell’andata, e la conseguente eliminazione del River Plate dalla Coppa Libertadores agli ottavi di finale: e sia sul volo che al momento dello sbarco, Lucas Beltran non ha mancato di salutare i compagni di squadra con cui ha condiviso gioie, gol, imprese, soddisfazioni e delusioni, perché sta per salire su un altro aereo e questo lo porterà a Firenze , verso un’altra destinazione e un’altra esperienza. Di vita, non soltanto professionale.

Fiorentina, investimento super

Domani, al massimo sabato se le cose da sbrigare che non sono poche richiederanno qualche ora in più, il centravanti dei “Milionarios” ripeterà il viaggio fatto pochi giorni fa dal connazionale Gino Infantino per abbracciare la Fiorentina: la società viola ha piazzato il colpo soffiandolo ad ampia e agguerrita concorrenza con un investimento da circa venticinque milioni di euro, a cui andrà aggiunto il 10 per cento sull’eventuale rivendita futura da destinare al River. Un investimento ingente e importante, che per primo ha colpito favorevolmente l’attaccante classe 2001, tanto da non aver avuto dubbi a sposare il progetto viola e a scegliere Firenze, nonostante richieste ugualmente allettanti di alcuni club europei. Sapendo, o se non lo sa glielo diranno quando arriverà qui, che lui sarà il 29esimo calciatore argentino a vestire la maglia viola. E’ sempre per lui è pronto un contratto quinquennale non lontano dai nove milioni complessivi: i matrimoni come i progetti, quando si fanno, si fanno per bene. Nella notte che sta arrivando, se tutto sarà andato all’incastro al posto giusto nelle incombenze da fare, Beltran (16 gol e 4 assist in 35 partite disputate in stagione) si metterà in movimento verso l’Italia, al massimo quella successiva, ma dubbi non ce ne sono: sarà l’ottavo acquisto della Fiorentina in un mercato dinamico e dai contorni sempre più interessanti.

Fiorentina, pronti due colpi

E che non è finito. Con Amrabat al Manchester United e Quarta forse proprio al River Plate, entreranno ancora un centrocampista di peso (ma anche di qualità) e un difensore centrale che vadano a rimpiazzare i due partenti. Appunto, prima le cessioni, poi gli acquisti. Stavolta giocoforza, nel senso che il Nazionale marocchino è sempre a Firenze dopo due mesi che se ne annuncia la partenza, e questo perché nessuno riesce a soddisfare i trenta milioni chiesti dal club di Commisso: ogni giorno che passa adesso può essere davvero quello buono e ci si aspetta l’affondo decisivo dei “Red Devils” da un momento all’altro. Sostituto? Piace Fausto Vera del Corinthians, ma la Fiorentina ha un altro nome che tiene nascosto. Stesso discorso per Quarta: forse va via, forse rimane, e intanto anche ieri c’è stato un contatto col River (e col procuratore) “sfruttando” il canale-Beltran per una trattativa che può aprirsi a breve. Idem quella per chi ne prenderà il posto. Sempre se.