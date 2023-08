Frattesi, Natan, Beltran e i tentativi

Non essendo arabo, non ancora, anche se talvolta mi tocca leggere articoli il cui senso di scrittura (e non solo quello) è sinistroverso, ho il dovere di accontentarmi. Un comportamento suggeritomi indirettamente da Mourinho. Per non deprimere il lettore, a dieci giorni da Empoli-Verona e Frosinone-Napoli, le partite d’apertura del campionato, ho messo in fila - per gradimento personale - i principali acquisti fin qui fatti dalle nostre squadre.



Premetto che non vedo fuoriclasse, ma tanti tentativi e una serie di seconde e terze scelte. Eravamo abituati diversamente: ma non è più tempo di nostalgie e rimpianti, Al-Hilal e Al-Ahli ci hanno portato via anche quelli. Ricordo tuttavia che l’estate scorsa Dybala dalla Juve alla Roma (a zero) fu l’accensione del mercato, insieme al rientro all’Inter di Lukaku (dal Chelsea), accolto con copertine e titoli di sincera e giustificata esaltazione: Il re è tornato.