Natan saluta il Bragantino: la rivelazione del tecnico Caixinha

Il centrale brasiliano ha salutato il suo vecchio club, il Red Bull Bragantino, e in un video postato sui canali ufficiali è intervenuto anche il suo ex allenatore, Pedro Caixinha, che ha rivelato un retroscena relativo alle ore prima di approdare in Italia per vestire la maglia del Napoli: "Domenica avrebbe voluto giocare nonostante un contratto ormai già pronto con il nuovo club. Questo non è da tutti".