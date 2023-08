Napoli, ufficiale l'acquisto di Natan: contratto depositato in Lega

Natan Souza è un nuovo giocatore del Napoli . Il difensore brasiliano, anni 22, è stato appena prelevato dal Red Bull Bragantino. La Lega di Serie A ha ufficializzato il trasferimento dopo che il contratto è stato depositato. Affare concluso per il Napoli "a titolo definitivo" come specificato nell'elenco dei colpi di questa estate.

Natan è già in Italia: presto in campo con Garcia

Natan, primo volto nuovo della stagione per il Napoli, ha svolto ieri a Roma le visite mediche e nel pomeriggio ha visto dal vivo l'amichevole contro l'Augsburg seduto in panchina accanto al presidente De Laurentiis. Dopo aver sondato vari profili, alla fine il Napoli ha scelto lui come erede di Kim, trasferitosi al Bayern Monaco.