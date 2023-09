Fiorentina, Amrabat va allo United. Scelto il sostituto: Maxime Lopez

FIRENZE - Cambia il centrocampo della Fiorentina , reduce da un'ottima prova nel preliminare di Conference League contro il Rapid Vienna che è servita a qualificarsi per i gironi . E' stato trovato l'accordo per la cessione di Amrabat al Manchester United . Il marocchino, un passato nel Verona, dovrebbe lasciare il Viola Park a stretto giro, prima del gong del calciomercato. Operazione importante che dovrebbe portare nelle casse della Fiorentina oltre 35 milioni , splamati tra il prestito (10 milioni) e l'opzione di riscatto entro maggio (20.5 milioni più 5 di bonus).

Fiorentina, trovato il sostituo di Amrabat: è Maxime Lopez

Contemporaneamente la Fiorentina ha coperto il buco, trovando l'accordo con il Sassuolo per portare alla corte di Vincenzo Italiano il centrocampista Maxime Lopez. Il costo dell'affare dovrebbe essere di 1 milione per il prestito e di 9 milioni per il possibile riscatto.