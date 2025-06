Gudmundsson è della Fiorentina: ora dategli la scena 

Alla fine un po’ a sorpresa la Fiorentina è riuscita a strappare l’accordo per Albert Gudmundsson: niente più 17 milioni, come pattuito lo scorso agosto col Genoa, ma circa 13 . «ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson dal Genoa CFC», la nota sul sito ufficiale . I viola hanno riscattato l’islandese risparmiando una cifra non indifferente, anche quando sembrava che i rossoblù non sarebbero scesi così facilmente a patti. P radè e Goretti sono riusciti a concludere un affare più che vantaggioso , tanto più che dieci mesi fa avevano dovuto versare 6 milioni per il prestito oneroso (e ne avrebbero dovuti sborsare altri 2 se il calciatore avesse giocato più del 50% delle gare stagionali, e se poi la stessa società viola avesse deciso comunque di non riscattarlo).

Gudmundsson, il contratto con la Fiorentina

Gudmundsson aveva stipulato un accordo con la Fiorentina valido per un anno più altri quattro in caso di riscatto. Che essendosi verificato ha attivato la scadenza al giugno del 2029. L’ingaggio rimane lo stesso: 2,2 milioni di euro a stagione. Da parte sua l’islandese è più che soddisfatto, il suo obiettivo era rimanere in maglia viola e dimostrare ai tifosi il proprio valore. «Mi immagino ancora con la maglia della Fiorentina - disse - ma la decisione finale non spetta a me: dipende dalla società». E alla fine il club viola ha trovato la quadra col Genoa, dopo aver fatto il possibile per valorizzare l'acquisto più atteso della scorsa estate.

Le reazioni

Buona parte del pubblico di Firenze è molto soddisfatta di questa operazione. Sia per il fatto che la dirigenza viola è stata brava a strappare al Genoa un'intesa conveniente, sia perché c'è la sensazione che Gudmundsson possa essere molto più utile alla causa rispetto a quanto fatto lo scorso anno. In cui un po' per gli infortuni e un po' per il rapporto non idilliaco con Palladino non è stato in grado di incidere come avrebbe voluto. Tanto che negli ultimi mesi è finito in una spirale di negatività legata alle sue difficoltà di rendimento. Ma adesso può iniziare un nuovo corso, sostenuto dai propri tifosi che hanno appoggiato ampiamente la sua permanenza.