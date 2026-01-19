Fiorentina, ecco Harrison: terzo colpo di mercato, il comunicato ufficiale

La Fiorentina chiude un altro importante colpo di mercato. La dirigenza vuole scongiurare a tutti i costi la zona retrocessione e nelle ultime giornate di mercato si è data da fare per consegnare a Paolo Vanoli dei rinforzi per risollevare la stagione. Dopo gli acquisti di Salomon e Brescianini, che hanno già inciso positivamente, e l'ufficialità di Paratici come ds, arriva unaltro importante colpo dalla Premier League.