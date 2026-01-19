Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Fiorentina, ecco Harrison: terzo colpo di mercato, il comunicato ufficiale

La squadra viola annuncia l'arrivo dell'esterno offensivo in prestito con diritto di riscatto dal Leeds United: la cifra e tutti i dettagli
2 min
TagsFiorentina

La Fiorentina chiude un altro importante colpo di mercato. La dirigenza vuole scongiurare a tutti i costi la zona retrocessione e nelle ultime giornate di mercato si è data da fare per consegnare a Paolo Vanoli dei rinforzi per risollevare la stagione. Dopo gli acquisti di Salomon e Brescianini, che hanno già inciso positivamente, e l'ufficialità di Paratici come ds, arriva unaltro importante colpo dalla Premier League.

Calciomercato Fiorentina: il comunicato ufficiale su Harrison

L'esterno offensivo classe 96 arriverà a Firenze in prestito con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni e potrà essere a disposizione di Vanoli già per la sfida contro il Cagliari. Ecco quanto si legge nel comunicato del club toscano: "La Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jack David Harrison dal Leeds United F.C. Il nuovo calciatore viola ha collezionato 194 presenze tra Premier League ed FA Cup segnando 27 reti e fornendo 23 assist. Harrison indosserà la maglia numero 17". 

