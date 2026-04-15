Rugani vede il riscatto dalla Fiorentina: cosa manca alla Juve per cederlo

La Fiorentina si è avvicinata alla salvezza , sembra fuori dall’incubo e proprio lunedì sera al Franchi , di fronte al vecchio maestro Sarri, Rugani ha ritrovato il posto da titolare che gli mancava dalla trasferta di Udine. Il difensore sotto contratto con la Juve sino al 2028 a gennaio è stato ceduto in prestito ai viola .

Rugani, le condizioni per il riscatto: cosa prevede l'accordo tra Fiorentina e Juve

Il riscatto (fissato a 2 milioni di euro) diventerà obbligatorio se concorreranno due condizioni: la salvezza della Fiorentina e almeno 5 presenze da titolare in Serie A nel girone di ritorno. Rugani al momento ne ha totalizzate due. Per arrivare a cinque (la soglia minima) Vanoli dovrebbe impiegarlo da titolare almeno in altre tre partite nelle ultime sei giornate. Non è impossibile, neppure sicuro. Rugani è fuori dalla lista Uefa dei viola.