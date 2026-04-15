Rugani vede il riscatto dalla Fiorentina: cosa manca alla Juve per cederlo
La Fiorentina si è avvicinata alla salvezza, sembra fuori dall’incubo e proprio lunedì sera al Franchi, di fronte al vecchio maestro Sarri, Rugani ha ritrovato il posto da titolare che gli mancava dalla trasferta di Udine. Il difensore sotto contratto con la Juve sino al 2028 a gennaio è stato ceduto in prestito ai viola.
Rugani, le condizioni per il riscatto: cosa prevede l'accordo tra Fiorentina e Juve
Il riscatto (fissato a 2 milioni di euro) diventerà obbligatorio se concorreranno due condizioni: la salvezza della Fiorentina e almeno 5 presenze da titolare in Serie A nel girone di ritorno. Rugani al momento ne ha totalizzate due. Per arrivare a cinque (la soglia minima) Vanoli dovrebbe impiegarlo da titolare almeno in altre tre partite nelle ultime sei giornate. Non è impossibile, neppure sicuro. Rugani è fuori dalla lista Uefa dei viola.