"Emerson Royal, spunta anche l'Inter"

L’Inter sonda il terreno col Tottenham

Secondo la testata spagnola, il duo di mercato interista Giuseppe Marotta-Piero Ausilio avrebbe già sondato il terreno col nazionale verdeoro, che il Barcellona aveva riportato lo scorso giugno in blaugrana dopo averlo portato nella Liga spagnola in sinergia col Betis, con cui Royal ha accumulato 79 presenze e 5 reti. Il club catalano, tuttavia, dopo 3 presenze, decise tuttavia – all’alba del 31 agosto - di cederlo a titolo definitivo in Premier League al Tottenham (all'epoca, prima di Antonio Conte, allenato dal portoghese Nuno Espirito Santo) per 25 milioni di euro. Con gli Spurs ha sin qui totalizzato 26 gettoni in tutte le competizioni.

Royal, l’uomo giusto per l’Inter di Inzaghi. Ma c’è anche l’Atletico Madrid

Si tratterebbe di una pedina perfetta per il 3-5-2 di Simone Inzaghi: esterno box to box, velocissimo e prolifico in zona gol. Tuttavia, sempre secondo Marca, al momento Emerson Royal sarebbe maggiormente interessato a un ritorno in Spagna, in un calcio già conosciuto e apprezzato: in questo senso, l'Atléti di Diego Simeone sarebbe già in deciso vantaggio. Tutto, comunque, può ancora accadere.