Fowler consiglia il Manchester United: "Inzaghi ideale per un nuovo ciclo"

La stagione da traghettatore di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United sta per concludersi. Il manager tedesco, subentrato a dicembre all’esonerato Ole Gunnar Solskjaer, è riuscito solo parzialmente a rimettere in carreggiata i Red Devils, ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League, ma amaramente eliminati dall’Atletico Madrid già agli ottavi dell’attuale edizione.

Il Manchester United prepara la rivoluzione Insomma l’annata del grande ritorno di Cristiano Ronaldo è stata un’altra delusione per i tifosi di Old Trafford, a secco di titoli da cinque anni dopo il "Triplete" Coppa di Lega-Comnunity Shield-Europa League vinto da José Mourinho nel. 2017. Il futuro però è alle porte e se Ronaldo sembra intenzionato a rispettare il contratto in essere fino al giugno 2023, l’addio a parametro zero di Paul Pogba sembra certo, così come l’arrivo di un nuovo allenatore con Rangnick che assumerà un incarico dirigenziale con competenze tecniche.

Manchester United, ten Hag in pole per il dopo Rangnick Una sorta di “tutor” di un tecnico che allo stato attuale è “Mister X”, ma che potrebbe essere Erik Ten Hag, reduce a propria volta dall’eliminazione dalla Champions League con il suo Ajax da parte del Benfica, ma profilo la cui filosofia calcistica piace parecchio allo stesso Rangnick. C’è però anche chi ha altre idee, come Robbie Fowler. L’ex attaccante del Liverpool e della nazionale inglese, nei panni di opinionista per 'The Mirror', si è sbilanciato a favore della possibile candidatura dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi per aprire un nuovo ciclo in casa United.