Sergio Gomez "spaventa" l'Inter: "Mi piacerebbe tornare al Barcellona"

Vincitrice di tre delle ultime cinque edizioni dell’Europeo Under 21, ma sorprendentemente eliminata in semifinale dal Portogallo nel 2021, la Spagna si presenterà come sempre tra le favorite per l’edizione 2023 della rassegna, in programma in Georgia e Romania.

Sergio Gomez incanta anche con la Spagna Under 21 La squadra del ct De La Fuente si è qualificata per la fase finale con due turni d’anticipo grazie al successo per 3-2 sulla Slovacchia, partita che ha visto tra i protagonisti Sergio Gomez, autore di un gol. L’esterno sinistro dell’Anderlecht, ex Barcellona e Borussia Dortmund, si è confermato anche con la maglia della propria nazionale come uno dei migliori interpreti del ruolo in stagione e pare destinato a diventare un uomo mercato nella prossima estate, con Inter, Ajax e Manchester United tra le squadre più interessate alle sue prestazioni.

Gomez, messaggio al Barcellona: "Mi ha fatto crescere" Intervistato da "El Larguero" al termine del match della 'Rojita' Gomez ha fornito un interessante indizio circa le proprie preferenze in caso di addio all’Anderlecht al termine della stagione: "Non so come sarà il futuro, ma non mi dispiacerebbe tornare al Barcellona, in quella che è stata la mia casa per otto anni. Sono molto grato a loro, mi hanno aiutato a crescere come giocatore e come uomo. Comunque di mercato non so nien, mi sto concentrando sulla parte finale della stagione con il mio club e la nazionale". Una presa di posizione significativa e in parte inattesa, considerando che in Catalogna Gomez non ha avuto fortuna, venendo ceduto da giovanissimo al Borussia Dortmund dopo aver disputato appena due partite con la prima squadra blaugrana.