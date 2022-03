"Sergio Gomez è rinato all'Anderlecht: ci pensa anche l'Inter"

La carriera di un calciatore di 21 anni e mezzo dovrebbe essere in rampa di lancio, a meno che non si tratti di talenti predestinati già capaci di affermarsi nel grande calcio. Il caso di Sergio Gomez Martin è tuttavia la classica eccezione che conferma la regola, dato che il jolly classe 2000 sembra essere riuscito a ritagliarsi la propria dimensione all’ Anderlecht dopo aver fallito al Barcellona e al Borussia Dortmund.

Le big d'Europa sulle tracce di Gomez

Anzi, come riportato da 'Sport Bild', le prestazioni che Gomez sta sfornando con i biancomalva potrebbero valere per il giocatore una seconda, anzi terza, possibilità in un top club, dopo aver deluso nella natia Catalogna e anche in Westfalia. Sulle tracce del giocatore sono infatti segnalate nientemeno che Ajax, Manchester United, Chelsea e pure Inter.

Sergio Gomez, la riscoperta di Vincent Kompany

Non a caso tutte squadre alla caccia per la prossima stagione di un terzino sinistro con spiccate qualità offensive, ovvero il ruolo che l’allenatore dell’Anderlecht Vincent Kompany, ex difensore di lungo corso nel Manchester City, ha ritagliato su misura per Gomez in questa stagione, raccogliendo fin qui soddisfazioni inattese, con cinque gol e 11 assist in Jupiler League.