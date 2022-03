Juve, Morata si scalda per l'Inter: doppietta con la Spagna dopo tre anni

Dalla fascia da capitano, indossata per la prima volta con la maglia della Spagna , ad una doppietta attesa da tre anni con la Roja. Sarà un Alvaro Morata caricatissimo quello che Max Allegri ritroverà mercoledì 29 marzo in vista della partitissima di domenica sera contro l’ Inter .

Juve-Inter, Morata "sfida" Dybala

Per l’attaccante della Juventus, infatti, la pausa del campionato per gli impegni delle nazionali ha infatti ricevuto una bella dose di autostima dalle gare contro Albania e Islanda, l’ideale per provare a convincere Allegri a regalargli una maglia da titolare contro l’Inter, partita tuttavia alla quale anche Paulo Dybala ambisce ad un ruolo da protagonista in un attacco che vedrà ovviamente Dusan Vlahovic come punto fermo.

Capitano e poi goleador: la Spagna ricarica Morata

Così dopo la prima da capitano in carriera a Barcellona contro l’Albania, a La Coruña contro l’Islanda Morata ha dovuto cedere la fascia a Jordi Alba, “consolandosi” però nel miglior modo possibile per un attaccante, ovvero con i gol. Morata ha infatti segnato le prime due reti della partita, al 36’ e al 39’, quest’ultima su rigore. La squadra di Luis Enrique si sarebbe poi imposta per 5-0.