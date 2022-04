Inter, quattro ex finiscono nella Flop 11 di sempre del Manchester United

C’è molta Italia nella formazione dei flop più costosi della storia del Manchester United , che è stata redatta dal ‘Sun’. E in particolare molta Inter grazie alla presenza nella top 11 meno… gloriosa della storia dei Red Devils di ben quattro giocatori che hanno deluso in maniera più o meno fragorosa dalle parti di Old Trafford, ma che hanno invece lasciato un segno importante con la maglia nerazzurra, prima o dopo la propria esperienza inglese.

I flop inglesi di Juan Sebastian Veron

Anche durante gli oltre 25 anni di “regno” di Ferguson, tuttavia, non sono mancati gli errori in sede di campagna acquisti, tra i quali quello di Massimo Taibi, che figura nella formazione dei peggiori acquisti di sempre del Manchester United con la sua manciata di partite nella prima parte della stagione 1999-’00, infarcite di papere clamorose che portarono al ritorno quasi immediato in Italia. Venendo ai giocatori che hanno deluso a Old Trafford, ma non all’Inter, nella… Flop 11 dello United compare il nome di Juan Sebastian Veron, al Manchester tra il 2001 e il 2003 dopo le esperienze alla Lazio e al Parma, ma incapace di imporsi, come sarebbe avvenuto anche al Chelsea, per poi rilanciarsi nell’Inter di Roberto Mancini.

Darmian, Lukaku e Sanchez: da Old Trafford al Tricolore con l'Inter

Molto più recenti sono i trionfi in nerazzurro di Matteo Darmian, Alexis Sanchez e Romelu Lukaku, campioni d'Italia nel 2021. I primi due, ancora nella rosa dell’Inter, non hanno conquistato i tifosi rispettivamente tra il 2015 e il 2019 e nel biennio 2018-2020, durante il quale il cileno realizzò appena tre reti prima di venire ceduto proprio all’Inter, prima in prestito e poi a titolo definitivo. Quanto a Lukaku, i 30 gol segnati in due anni non sono quelli di un acquisto flop, ma il cambio di passo avuto poi all’Inter è stato significativo di come quello visto a Old Trafford tra il 2017 e il 2019 non sia stato il miglior Romelu della storia. Nella formazione degli acquisti più deludenti della storia dello United compaiono tra gli altri anche i nomi di Mkhitaryan, Sancho e Di Maria.