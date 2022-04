"Ten Hag manda in vacanza Onana: avventura finita con l'Ajax?"

Dall'Olanda: Ten Hag "congeda" Onana

Il futuro allenatore del Manchester United avrebbe infatti già “congedato” Onana, decidendo di mandare il portiere in vacanza in Camerun facendogli quindi saltare la fase finale della stagione che vedrà l’Ajax festeggiare la conquista di un altro titolo nazionale, il settimo negli ultimi 11 anni.

Onana-Ajax, una storia finita male

Alla base della decisione di Ten Hag ci sarebbe il rendimento decisamente deludente di Onana da quando l’allenatore aveva deciso di riassegnargli la maglia da titolare, complice l’infortunio di Remko Paasver, ovvero il portiere che aveva sostituito Onana durante la lunga assenza del camerunese dovuta alla squalifica per doping. Il futuro nerazzurro ha subito gol in tutte e sei le partite di campionato in cui ha giocato da fine febbraio, incappando in diversi errori grossolani, compreso quello in uscita costato l’eliminazione negli ottavi di Champions contro il Benfica. Duramente contestato dai tifosi, che sono anche arrivati a chiedere alla società di non schierare più il portiere, Onana ha risposto a muso duro, evitando anche di salutare i sostenitori ajacidi al termine della gara contro lo Sparta Rotterdam. Secondo 'De Teleegraf' Onana potrebbe quindi non indossare più la maglia dell’Ajax, dopo 214 partite in sei anni.