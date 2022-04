Onana, altro errore con l'Ajax: pioggia di accuse dai tifosi via social

Nella gara vinta per 3-1 in trasferta dall’Ajax, Onana non è stato irreprensibile sul tiro tutt'altro che irresistibile del giocatore norvegese del Groningen Jorgen Strand Larsen che ha portato momentaneamente in vantaggio i padroni di casa. L’Ajax è poi riuscito a ribaltare il risultato grazie alle reti di reti di Klaassen e Tadic nel recupero del primo tempo e di Berghuis allo scadere.

Onana sbaglia ancora, i tifosi dell'Ajax insorgono

Il risultato ha permesso all’Ajax di mantenere il primato in classifica, ma non è bastato per placare le ire dei tifosi nei confronti dello stesso Onana, accusato via social dai sostenitori ajacidi di essere già concentrato sul proprio futuro e sull’approdo all’Inter nella prossima stagione. Al termine della gara il tecnico Erik Ten Hag ha però difeso Onana: "Stasera abbiamo sofferto a tratti e André è stato determinante salvandoci in più occasioni".

La tribolata stagione di André Onana con l'Ajax

Onana, tornato titolare nell’Ajax a fine febbraio dopo il termine della squalifica di nove mesi per doping e in concomitanza degli infortuni subiti dagli altri portieri della rosa, non è mai riuscito a tenere la porta involata nelle sei gare disputate tra Eredivisie e campionato. Il camerunese ha anzi subito ben nove gol in campionato, contro i sei incassati dall’Ajax nelle precedenti 23 gare, per poi rendersi protagonista del grave errore in uscita su Nunez in occasione della rete che ha deciso il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Benfica vittorioso per 1-0.