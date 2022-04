"Conte stregato da Satriano: Tottenham e Chelsea sul gioiello dell'Inter"

“In attacco ci riteniamo coperti, perché abbiamo giocatori forti nella nostra rosa ed altri che sono in prestito che si stanno mettendo in luce, come Satriano”. Con queste parole, solo poche settimane fa, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta “dribblava” la domanda-tormentone sul possibile interessamento dei nerazzurri per Paulo Dybala.

Satriano conquista la Ligue 1: asta in vista? L’attaccante argentino che andrà a scadenza di contratto con la Juve il prossimo 30 giugno resta in realtà un’idea concreta per l’Inter che verrà, ma Marotta era sincero anche su Satriano, dal momento che l’attaccante uruguaiano, rivelazione dello scorso ritiro estivo, sta disputando una seconda parte di stagione di alto livello con il Brest, club nella massima serie francese, dove è approdato in prestito.

"Conte vuole Satriano per il Tottenham" Approdato in Ligue 1 a gennaio, dopo aver trascorso la prima metà della stagione tra l’Under 19 e la prima squadra dell’Inter, ma giocando appena 33 minuti in Serie A, frutto di quattro spezzoni, Satriano ha segnato quattro gol in 11 partite con il Brest, impressionando però soprattutto per la personalità e il rapido adattamento al calcio “vero”. Inzaghi, primo ammiratore del classe 2001 fin dal ritiro, e la società stanno seguendo Satriano con molta attenzione, ma non sono i soli se è vero che, come riportato dal 'Daily Mirror', sull’uruguaiano si sarebbero posate le attenzioni delle grandi di Francia, Lille e Marsiglia, ma anche di Chelsea e Tottenham.