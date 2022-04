L'Inter blinda Franco Carboni: il rinnovo di contratto è ufficiale

Franco Carboni annuncia il rinnovo con l'Inter

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Carboni, tre giorni dopo aver festeggiato il 18° compleanno: "È un orgoglio per me far parte di questa famiglia e sono molto contento di aver prolungato il mio contratto" si legge nel post dell'esterno, fratello maggiore di Valentin, fantasista classe 2005 e anch’egli già in rampa di lancio nelle giovanili dell'Inter e non solo. I due sono figli di Ezequiel Carboni, ex centrocampista di Catania e Salisburgo, in Sicilia in Serie A tra il 2008 e il 2011.