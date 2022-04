Saviola: "Lautaro è l'attaccante ideale per l'Atletico Madrid"

Saviola incorona Lautaro: "È un attaccante completo"

Le voci dalla Spagna si fanno sempre più insistenti, con Lautaro che sembra essere quindi l'obiettivo numero 1 dell'Atletico di Simeone. Nel corso di un evento organizzato da La Liga al Metropolitano, il media iberico 'Mundo Deportivo' ha intervistato uno degli ex calciatori presenti, Javier Saviola. L'argentino ha trascorso gran parte della sua carriera in Spagna, vestendo le maglie di Barcellona, Siviglia, Real Madrid e Malaga, ed ha espresso il suo parere sul possibile approdo all'Atletico Madrid del connazionale centravanti dell'Inter, Lautaro Martinez: "Sarebbe l'ideale, oggi per me è uno dei migliori attaccanti argentini. È di altissimo livello, poi è molto ambizioso. Ha segnato tanti gol, dimostrandosi letale sotto porta. Gioca bene, é abile nell'uno-due e sa dialogare con i compagni. È un attaccante completo”.

Le cifre per strappare Lautaro all'Inter

Strappare Lautaro Martinez all'Inter non sarà però semplice per l'Atletico Madrid. Secondo la stessa fonte, il club nerazzurro avrebbe bisogno di fare cassa, ma non accetterebbe una cifra inferiore ai 70 milioni di euro, somma che i Colchoneros non sarebbero disposti a spendere. Se non dovesse arrivare l'argentino, Diego Simeone virerebbe su Darwin Núñez o Lucas Boye.