Inter, vertice tra Inzaghi, dirigenza e Zhang. Dal rinnovo al mercato: i temi

MILANO - In casa Inter si pensa già al futuro. La stagione si è conclusa con due coppe in bacheca, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, e il grande rammarico per non essersi riusciti a riconfermare in campionato. Lo scudetto, infatti, passa dall'altra sponda del Naviglio, nella Milano rossonera che aspettava questo momento da ben 11 anni. Archiviate le questioni legate al campo, la dirigenza dell'Inter è già pronta a pianificare la prossima stagione. Inzaghi ha infatti raggiunto la sede per un vertice con dirigenza e Zhang.