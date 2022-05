Vidal, il socio dell'agente: “Attendiamo risposta dal Flamengo”

Arturo Vidal risolverà anticipatamente il contratto con l' Inter , che sarebbe scaduto nel 2023. A dire il vero, sarebbe l'Inter a volerlo più che il giocatore. I nerazzurri, infatti, possono liberarsi così di un ingaggio pesante versando 4 milioni di buonuscita al giocatore cileno. A quel punto l'ex Juve e Barcellona potrà scegliersi la sua squadra. Cosa che Vidal avrebbe già fatto, in realtà. Come conferma il socio del suo agente in Brasile, André Cury , parlando a Espn.

“Vidal farà l'impossibile per giocare nel Flamengo”

Cury è il socio di Fernando Felicevich, procuratore di Vidal. A Espn ha detto: “Il giocatore è stato offerto al Flamengo, che non ha ancora risposto. Abbiamo detto al club che il giocatore farà tutto il possibile e l'impossibile per giocare lì. Il Flamengo è la sua priorità”. Nei mesi scorsi, più volte, il calciatore sudamericano aveva elogiato il club brasiliano, spiegando di avere tanta voglia di misurarsi in una competizione prestigiosa come la Coppa Libertadores. Il suo futuro non è ancora chiaro, però, e ci sarebbe anche un interessamento del Colo Colo, che permetterebbe a Vidal di fare ritorno in patria per questo finale di carriera. Ma al momento tutto l'entourage è concentrato sul Flamengo. La palla è passata ai brasiliani, che devono dare una risposta.