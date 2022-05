Inter, l'orgoglio del "tifoso" Farris: "Lavoro per la mia squadra del cuore"

Intervistato da 'Radio Sportiva', prima di tracciare un bilancio della sua prima stagione da tecnico in seconda dell’ Inter , Farris, protagonista di uno scontro diventato 'cult' con Max Allegri durante la finale di Coppa Italia, si è soffermato proprio sull’emozione particolare fornita dall’inattesa svolta professionale: "Per me c'è stato un gusto particolare, sono milanese e interista e mi sono ritrovato protagonista nella mia squadra. Portare mio padre a San Siro per la partita con il Real Madrid in Champions League è stato un grande orgoglio".

"Simone non ha mai staccato la spina un minuto durante la stagione..."

Resta il fatto che la gioia più grande è sfumata. Farris non rimprovera nulla alla squadra: “Per noi la stagione è super positiva, abbiamo portato a casa due trofei e ci siamo giocati lo scudetto fino alla fine. In estate avremmo firamto col sangue, considerando anche le problematiche avute a inizio stagione. Il pubblico interista ci ha riconosciuto il lavoro svolto, ha capito che abbiamo fatto tutto il possibile. Sicuramente c’è delusione per aver visto festeggiare il Milan e perché per un certo periodo eravamo artefici del proprio destino, ma i nostri tifosi hanno dimostrato grande maturità e attaccamento ai colori e saranno la spinta per ripartire nella prossima stagione. Ora abbiamo bisogno di staccare per un periodo, Simone non l'ha mai fatto neppure per una settimana, è iper perfezionista. Da quello che so società e proprietà hanno intenzione di continuare a competere per i primi posti. Regalo da chiedere? Ci pensa Simone, poi c’informa”.