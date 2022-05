"L'Inter chiede troppo per Dimarco: Arsenal pronto a cambiare obiettivo"

Tra questi ci sarebbe anche l’ Arsenal che tuttavia, come riportato dal Sun, avrebbe fatto un passo indietro di fronte alla richiesta avanzata dall’Inter, che per privarsi di Dimarco chiede non meno di 20 milioni di euro. Secondo il tabloid inglese il manager dell’Arsenal Mikel Arteta è un estimatore di Dimarco e vorrebbe trattare l’acquisto del giocatore ritenuto l’alternativa ideale al titolare della fascia sinistra dei Gunners, Kieran Tierney , che ha perso buona parte della stagione a causa di un grave infortunio.

Arsenal, budget ridimensionato senza la Champions League

Le richieste dell’Inter sono però state ritenute troppo elevate dall’Arsenal, che sembra pronto a cambiare obiettivo. Del resto i londinesi sono reduci dalla delusione per la mancata qualificazione alla Champions League dopo essere stati bruciati dal Tottenham nel testa a testa deciso dallo scontro diretto vinto per 3-0 dalla squadra di Conte a pochi giorni dalla fine della Premier League, recupero della 22ª giornata non giocata a gennaio e proprio la necessità di ridimensionare il budget utilizzabile sul mercato potrebbe spingere l’Arsenal a rivolgere altrove le proprie attenzioni per il ruolo di prima riserva sulla sinistra.

L'Inter scopre Federico Dimarco

Schierato titolare spesse volte in campionato da Simone Inzaghi e anche in Champions, Dimarco ha realizzato due reti in Serie A con l’Inter, entrambe in trasferta su punizione con la Sampdoria e poi sul campo dell’Empoli, sbagliando però anche un calcio di rigore nel girone d’andata contro l’Atalanta. Il tecnico nerazzurro lo ha utilizzato più come terzo di sinistra in difesa, dove Dimarco era già stato impiegato da Ivan Juric nell’annata precedente con il Verona, che nel ruolo naturale di esterno a tutta fascia.