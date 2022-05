"Paratici vola in Italia per vedere Conte: il Tottenham programma il mercato"

Il Tottenham… “vola” da Antonio Conte. In senso letterale. Meno di una settimana dopo la fine del campionato che ha sancito il ritorno degli Spurs in Champions League grazie alla rimonta compiuta sull’Arsenal nelle ultime giornate di campionato, i tifosi, ma anche i componenti della rosa, sono in febbrile attesa di sapere se il tecnico salentino rimarrà o meno alla guida della squadra.

Tottenham in Champions, Conte rinvia la decisione sul futuro Subito dopo la fine della stagione Antonio Conte si è rifugiato in Italia per godersi le vacanze con la propria famiglia, ma non prima di aver subordinato la propria permanenza a Londra e il rispetto del contratto in essere fino al 30 giugno 2023 alla disponibilità del club di rendere più competitiva la rosa: “Ho sempre detto che a fine stagione parleremo con il club e troveremo la soluzione migliore per me e per il club, ma prima abbiamo tutti bisogno di qualche giorno di riposo” aveva detto Conte dopo l’ultima partita di Premier contro il Norwich.

Dall'Inghilterra: "Paratici in Italia per vedere Conte" Ecco che allora, come riportato da ’football.london’, un passo importante, anche simbolico, verso Conte la società lo ha fatto mandando “in missione” il direttore sportivo Fabio Paratici, che tra venerdì e sabato incontrerà proprio l’allenatore per pianificare le prime operazioni di mercato in vista della stagione che segnerà il ritorno in Champions e che, nei piani dell’ex allenatore di Juventus e Inter, dovrà vedere colmato il gap tra il Tottenham e le altre grandi del calcio inglese.