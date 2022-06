Inter, Zanetti "chiama" Dybala: "Ha solo bisogno di continuità"

Meno di un anno dopo il trionfo in Coppa America , l’Albiceleste ha concesso il bis. Dal Brasile all’Italia, seppur gli Azzurri fossero in una versione dimessa, il livello degli avversari battuti è emblematico per chiarire come, interrotto il digiuno di successi che durava dalla Coppa America ’93, per l’Argentina sembra essere scattato qualcosa anche a livello mentale, al netto dell’eccezionale qualità della rosa a disposizione di Scaloni.

Zanetti e il "check" su Dybala: "Può dare molto e giocare in ogni ruolo"

Lo stesso fatto che Dybala sia considerato un’alternativa dei titolari Messi, Di Maria e Lautaro Martinez la dice lunga sul potenziale con cui i sudamericani si presenteranno in Qatar a novembre per inseguire il terzo titolo mondiale della propria storia. Intervistato da 'Tnt Sports' prima della gara contro l’Italia Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter e Ambasciatore della Finalissima, si è soffermato sulle qualità della Joya, dandone un affresco tecnico-tattico che sembra sposarsi con la situazione dell’Inter attuale. I nerazzurri, come la Roma, sono interessati a mettere sotto contratto Dybala, che dal canto proprio si è detto più che entusiasta circa la possibilità di restare in Italia: "Dybala ha solo bisogno della continuità che non ha avuto in questi anni a causa deglii infortuni e altri problemi - il pensiero di Zanetti - È un giocatore che può dare molto ed essere decisivo in qualsiasi momento di una partita, può giocare in tutti i ruoli dell'attacco per le qualità che ha. Andare in un club importante lo aiuterebbe molto".